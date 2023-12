Dabei hat sich nach einem verhaltenen Start im Verlauf ein anziehender Trend durchgesetzt. Der Leitindex steigt dabei über die Marke von 11'000 Punkten. Händler verweisen in die USA, wo am Vortag vor allem die Technologiewerte dank neuer KI-Fantasie einen starken Lauf gehabt hätten. Zudem hofften Investoren darauf, dass die am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturdaten eine Abkühlung der des Arbeitsmarktes zeigten. Das Geschäft verlaufe aber trotz guter Stimmung in eher ruhigen Bahnen. «Die Anleger trauen sich nicht zu weit auf die Äste hinaus», sagt ein Händler. Die US-Arbeitsmarktdaten gelten als entscheidend für die US-Geldpolitik. Die US-Notenbank Fed veröffentlicht am kommenden Mittwochabend (MEZ) die Zinsentscheidung.