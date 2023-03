Ein neuerlicher Kurseinbruch in der europäischen Bankenbranche hat auch den US-Anlegern am Mittwoch die Stimmung verhagelt. Nach der Stabilisierung vom Vortag zeichnen sich wieder deutliche Verluste in Dow und Co ab. Dabei fanden die Aktien der Auslöser der Bankenkrise, der US-Regionalbanken, zuletzt vorbörslich sogar wieder den Weg ins Plus.