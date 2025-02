Experten sehen in den Zoll-Abgaben Gefahren für die beteiligten Länder und die Weltwirtschaft insgesamt. Am Montag will Mexiko Details zu seinen Vergeltungsmassnahmen bekanntgeben. Kanada hat bereits am Wochenende Zölle auf US-Importe angekündigt. China will vor der Welthandelsorganisation WTO klagen und weitere, nicht beschriebene Massnahmen einleiten. Die neuen US-Zölle sollen am Dienstag in Kraft treten.