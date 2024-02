Um 41 Prozent in die Höhe schnellten vorbörslich die Papiere von Intuitive Machines . Der Lander «Nova-C» des Unternehmens hatte in der Nacht zu Freitag in der südlichen Region des Mondes aufgesetzt. Damit ist erstmals in der Geschichte der Raumfahrt einer kommerziellen Mission die Landung auf dem Erdtrabanten geglückt.