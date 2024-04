Die Schweizer Börse präsentiert sich am Donnerstag tendenziell von ihrer etwas freundlicheren Seite. Nach dem schwachen Start in diese verkürzte Handelswoche nach Ostern ist die Wochenbilanz für den Leitindex SMI aktuell aber immer noch leicht negativ. Dass sich die Märkte wieder etwas beruhigen, liegt auch an Fed-Chef Jerome Powell. Er hat am Vortag wenig Zweifel daran gelassen, dass das Fed die Leitzinsen in diesem Jahr senken wird. «Powell will dem Markt die Angst vor einem Zurückrudern in Sachen Zinswende nehmen», kommentiert ein Händler.