Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Chipriesen Nvidia starten die asiatischen Börsen mit gemischten Vorzeichen in die neue Woche. Die Börse in Shanghai gewann 1,2 Prozent auf 3372,18 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,1 Prozent auf 4011,80 Punkte. In Tokio folgten die Technologiewerte den Verlusten ihrer US-Pendants vom Freitag. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor 1,0 Prozent auf 38.236,09 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 0,7 Prozent tiefer bei 2691,96 Zählern. Analysten erwarten, dass die Veröffentlichung der Quartalszahlen des KI-Spezialisten am Mittwoch eines der am meisten beachteten Marktereignisse in dieser Woche sein wird.