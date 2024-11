Die Aktien von Nvidia, die am 8. November mit knapp unter 150 US-Dollar eine neue Bestmarke erreicht und zuletzt wieder etwas nachgegeben hatten, wurden vorbörslich mit plus 0,5 Prozent auf 147,80 Dollar gehandelt. Am Markt wird laut Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC-Partners erwartet, «dass der Chiphersteller seinen Quartalsgewinn zum neunten Mal in Serie gesteigert hat. Damit würde Nvidia ein Stück weiter in seine hohe Bewertung hineinwachsen». Eine Enttäuschung dagegen könnte erheblich Druck auf die Börsen bringen.