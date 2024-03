Das eigentliche Nachrichtenaufkommen wird aber einmal mehr von den Unternehmen aus den hinteren Reihen dominiert. Hier ziehen nach Zahlen etwa Mobilezone um 6,2 Prozent an. Der Handyanbieter habe sich in einem schwierigen Umfeld passabel geschlagen, so der Tenor. Zudem will der Handyverkäufe die Ausschüttungsquote erhöhen.