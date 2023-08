Ob der Zinsdruck auch in Europa nachlässt, wird sich am Nachmittag zeigen, wenn die Konsumentenpreise für Deutschland für den Monat August bekannt gegeben werden. In den USA veröffentlicht die Regierung zudem Wachstumszahlen für das zweite Quartal sowie Daten vom Arbeitsmarkt. Am Donnerstag stehen mit der Inflation aus der Eurozone sowie den PCE-Preisdaten aus den USA weitre wichtige Daten an. Die Schweizer Teuerung wird am Freitag veröffentlicht, wenn am Nachmittag auch noch der viel beachtete US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda steht.