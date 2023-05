Derweil dürfte der Höhenflug der Aktien von Nvidia in eine neue Runde gehen. Am Donnerstag hatten unerwartet starke Zahlen und Geschäftsziele die Papiere des Halbleiterkonzerns um 25 Prozent in die Höhe schnellen lassen, am Freitag folgte ein Plus von gut 2 Prozent. Am Dienstag nun notierten die Anteilsscheine im vorbörslichen Handel knapp 5 Prozent höher. Damit dürften sie erstmals in den Klub der Konzerne aufsteigen, die bei der Marktkapitalisierung die Marke von einer Billion US-Dollar überwunden haben.