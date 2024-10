Steigende Ölpreise und die höheren Renditen der US-Staatsanleihen belasten die Marktstimmung. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen etwa stieg erstmals seit August wieder über 4 Prozent. Vor allem die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten lasten auf den Märkten, sind sich Händler einig. Nachdem der Iran Anfang letzter Woche einen Raketenangriff auf Israel gestartet hatte, wächst nun die Angst vor einer Eskalation des Konflikts. Darüber hinaus beginnt allmählich die Bilanzsaison zum dritten Quartal. Hierzulande gibt Givaudan am Donnerstag den Startschuss. Am Freitag geht es dann in den USA mit den Zahlen von JPMorgan, Bank of New York und Wells Fargo so richtig los.