Ein stark steigender Yen schürt am Mittwoch im Vorfeld der US-Inflationsdaten die Nervosität der Anleger in Asien. Der Yen kletterte um etwa 0,7 Prozent auf 139,53 je Dollar und legte damit in vier Handelstagen um fast vier Prozent zu, da viele Short-Positionen aufgelöst wurden. Ein stärkerer Yen beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit der Exporteure und verteuert die Aktien für ausländische Investoren. Der steile Anstieg des Nikkei in diesem Jahr um 22 Prozent gegenüber den Weltaktien mit einem Plus von rund 13 Prozent lockte Analysten zufolge viele ausländische Anleger an die japanischen Märkte.