Die Sorge vor einer anhaltend hohen Inflation und einer sich verzögernden Zinswende trieb die Investoren um. In den USA wird mittlerweile erst im Herbst mit einer Zinswende gerechnet. Die anziehende Verzinsung an den Anleihemärkten drückte ebenfalls auf die Stimmung am Gesamtmarkt. Steigende Anleiherenditen spiegeln in der Regel die Erwartung höherer Zinssätze wider, was für die Unternehmen kostspieligere Finanzierungen und geringere Gewinnspannen bedeutet. Am Freitag steht der PCE-Index der privaten Konsumausgaben an, der für die US-Notenbank Fed ein wichtiges Inflationsmass bildet.