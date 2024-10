Schwache Zahlen beim Rivalen L'Oreal ziehen Beiersdorf mit nach unten. Die Titel des französischen Kosmetikkonzerns rutschen in Paris um knapp vier Prozent ab, Beiersdorf geben in ihrem Sog rund ein Prozent nach. L'Oreal meldete am Dienstagabend wegen schwacher Umsätze in China ein Umsatzwachstum unter den Markterwartungen. «L'Oreal schliesst sich anderen Unternehmen mit einer schleppenden Performance in China im dritten Quartal an», konstatierte ein Händler. Der Hamburger Konkurrent Beiersdorf präsentiert seine Zahlen für die Monate zwischen Juli und September am Donnerstag.