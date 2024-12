Im Fokus stehen nach wichtigen Informationen einzelne Unternehmen. Ansonsten dümpelt der Leitindex SMI laut Händlern über weite Strecken vor sich hin. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien negativ, was Risikoappetit der Anleger dämpfe, heisst es am Markt. An der Wall Street hatten die Anleger am Vortag nach den Kursrekorden in der Vorwoche und vor der am kommenden Mittwoch anstehenden US-Zinsentscheidung einen Gang zurückgeschaltet. Es wird zwar auch vom Fed eine Zinssenkung 25 Basispunkte erwartet. Aber dies dürfte wohl schon in die Kurse eingepreist sein, heisst es weiter.