Die Ölpreise haben am Freitag etwas nachgegeben. Auf Wochensicht wurden starke Verluste verbucht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember fiel am frühen Nachmittag um 35 Cent auf 74,11 US-Dollar. Am Montag hatte er noch über 78 Dollar gelegen. Bei der US-Sorte WTI sieht die Entwicklung ähnlich aus. Der Preis für ein Barrel zur Lieferung im November sank am Freitag um 37 Cent auf 70,30 Dollar.