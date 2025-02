In ersten Stimmen werde die Antwort Chinas als massvoll bezeichnet, zumal eine Einführung in einigen Tagen noch Verhandlungsspielraum lässt. Trump erklärte am Vortag, dass man mit der chinesischen Seite «wahrscheinlich in den nächsten 24 Stunden» sprechen werde. Diese Perspektiven kamen vorbörslich bei einigen Aktien chinesischer Konzerne gut an, die in den USA gehandelt werden. Für den Kurs der Online-Plattform Alibaba ging es vorbörslich um 2,1 Prozent nach oben.