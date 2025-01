Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Dienstag erneut mehrheitlich an. Das Hoch des vergangenen Jahres bei 12'484 Punkten ist übertroffen. Bereits am Montag hatte der Schweizer Aktienmarkt von seinem defensiven Charakter profitiert und angesichts der Turbulenzen im Techsektor deutlich zugelegt. Es war der zehnte Gewinntag in Folge. Häufiger hintereinander aufwärts ging es zuletzt im Juni 2021, als der SMI ganze 13 mal in Folge vorrückte, wie die BNP Paribas in einem Kommentar herausstreicht.