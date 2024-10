Der Goldpreis ist am Dienstag den vierten Handelstag in Folge gestiegen und hat ein Rekordhoch erreicht. Am Nachmittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 2'771 US-Dollar gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Zuletzt hatte die Notierung in der vergangenen Woche einen Rekordwert bei 2'758 Dollar erreicht.