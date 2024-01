Die Börse in Shanghai gab um 0,2 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,2 Prozent. «Trotz des Getöses, dass chinesische und britische Aktien billig seien, sehen wir keine Anzeichen dafür, dass internationale Investoren bereit sind, mit Überzeugung in diese Märkte einzusteigen», sagte Chris Weston, Leiter der Research-Abteilung beim Brokerhaus Pepperstone. «Es sieht so aus, als ob der Ansatz der tröpfchenweisen Lockerung und Unterstützung der Geldpolitik nicht ausreicht und der Markt einen Schockansatz wünscht.» Die chinesische Regierung hat in den letzten Monaten eine Reihe kleinerer Massnahmen ergriffen, um die Erholung nach der Pandemie zu unterstützen.