Der hiesige Aktienmarkt tendiert am späten Donnerstagvormittag, dem letzten Handelstag vor den Osterfeiertagen, also schwächer. Der US-Zollstreit bleibe weiterhin das bestimmende Thema an den Märkten, sagt ein Händler. Das Geschehen habe sich im Vergleich zu den vergangenen Tagen aber merklich beruhigt. So ist der Volatilitätsindex zuletzt auch wieder etwas gesunken. Viele Marktteilnehmer hätten ihre Positionen bezogen und sich schon vorzeitig in das verlängerte Wochenende verabschiedet. Dabei ist die verkürzte Karwoche insgesamt besser als von vielen Marktteilnehmern erwartet verlaufen.