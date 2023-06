Der Schritt der SNB könnte - obwohl die Inflation hierzulande tiefer ist als in den USA oder der EU - noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. "Es ist nicht auszuschliessen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig sein werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten", sagte SNB-Chef Thomas Jordan während der Medienkonferenz. Der SMI reagierte nicht gross auf all diese Neuigkeiten. Insgesamt verlaufe der Handel eher in ruhigen Bahnen, sagte ein Händler. "Man spürt die Verunsicherung unter den Marktteilnehmern." Am frühen Nachmittag informiert dann noch die Bank of England über ihren Zinsentscheid. Am Markt wird ebenfalls eine Erhöhung erwartet.