So dürften etwa die US-Inflationsdaten die Entscheidung der US-Notenbank Fed mit beeinflussen. Diese werde entweder eine Pause im laufenden Zinserhöhungszyklus einlegen oder die Anleger mit einem weiteren kleinen Zinsschritt nach oben überraschen. Von der Europäischen Zentralbank erwartet der Markt eine Erhöhung. Zum Wochenabschluss am Freitag wartet dann der Grosse Verfall an den Terminmärkten auf die Investoren. "Dieser könnte besonders interessant werden, wenn nach einer langen Phase ohne grosse Bewegungen nun wieder Volatilität in den Markt kommt", so ein Börsianer.