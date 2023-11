Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch nach einem verhaltenen Start mittlerweile deutlicher in die Gewinnzone vorgerückt. Der Leitindex SMI zieht bis um 11:35 Uhr um 0,69 Prozent auf 10'834,50 Punkte an. Nachdem er Mitte Oktober zum zweiten Mal in diesem Jahr in die Verlustzone auf Gesamtjahressicht gefallen war, ist der SMI mittlerweile wieder in den Bereich einer positiven Jahresbilanz vorgerückt. Die Reserve auf den Schlusstand von Ende 2022 liegt derzeit bei rund 100 Punkten.