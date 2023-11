Am europäischen Devisenmarkt ist der Euro am Donnerstag unter Druck geraten und in Richtung 1,09 US-Dollar gefallen. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung im Tief zu 1,0909 Dollar gehandelt und damit mehr als einen halben Cent unter dem Tageshoch. Aktuell notiert sie wieder etwas höher bei 1,0918 Dollar.