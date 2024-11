Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen starten. Am Montag hatte er wenig verändert bei 19.189 Punkten geschlossen. Die Verunsicherung über die Politik habe sich gelegt, sagte Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. «Bis Nvidia als prominenter Nachzügler die Berichtssaison in den USA am Mittwochabend beschliesst, dürften auch die Ausschläge des Dax in die eine oder andere Richtung eher begrenzt bleiben.» Am Dienstag legen mehrere deutsche Unternehmen ihre Bilanzen vor. Im Fokus steht unter anderem der Jahresbericht des kriselnden Industriekonzerns Thyssenkrupp. Ausserdem lädt der Rüstungskonzern Rheinmetall Investoren und Analysten zu seinem Capital Markets Day ein.