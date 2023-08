Die Wall Street ist am Mittwoch kaum verändert in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der Index der Technologiebörse Nasdaq lagen zur Eröffnung am Mittwoch jeweils wenige Punkte höher bei 35'321 beziehungsweise 13'892 Zählern. Der breiter gefasste S&P 500 stagnierte bei 4501 Punkten. Die Herabstufung der Bonitätsnote einiger US-Banken hatte am Dienstag US-Anleger nervös gemacht und die Wall Street ins Minus gedrückt. Mit Spannung warteten sie nun auf die am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten.