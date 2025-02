Bioversys, der Neuzugang an der SIX, hatte einen mässig guten Start. Die Aktie eröffnete am Freitag bei 37 Franken, leicht höher als der IPO-Preis von 36 Franken, und bröckelte anschliessend tagsüber um gut 2.5 Prozent ab, schreibt Rahn+Bodmer in einem Kommentar. Der Titel schloss am Freitag bei 35,15 Franken. Der tiefe Börsenwert lockt die Anleger noch nicht an. Der Bekanntheitsgrad dürfte vorerst bescheiden bleiben. Am Montag notieren Bioversys bei 35 Franken, 0,4 Prozent tiefer als am Freitag.