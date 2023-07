In der kommenden Woche wird es voll im Schweizer Börsenkalender. Die Berichtssaison ist in vollem Gange und hält die Anleger in Atem. Neben einigen Bluechips legen auch zahlreiche Unternehmen aus der zweiten Reihe ihre Halbjahreszahlen vor. Und auch international ist der Kalender üppig gefüllt mit Vertretern aller Branchen.



Dazu kommt ein ebenfalls nicht leerer Konjunkturkalender mit den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte und am Folgetag der EZB als Highlights. Auch die Bank of Japan tagt, wird aber wohl weiter keine Kursänderung beschliessen.



Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, zusammen mit einem möglichen Zinspeak bei den Notenbanken, könnte die positive Grundstimmung an den Märkten über den Sommer weitergehen, meinen einige Experten. Allerdings gab es durchaus auch einige Bremsspuren beispielsweise bei Chemie- und Industriewerten. Zudem bleibt der Russland-Ukraine-Krieg ein Unsicherheitsfaktor und der Aufschwung in China lässt weiterhin auf sich warten.