Die asiatischen Aktienmärkte rutschen am Mittwoch erneut in die Verlustzone. Schwache chinesische Wirtschaftsdaten schürten Zweifel an der Erholung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt nach der Corona-Pandemie. Die chinesische Industrie ist wegen der schwachen Nachfrage im Mai schneller geschrumpft als erwartet. "Es gab Befürchtungen, dass Chinas wirtschaftliches Comeback so stark sein könnte, dass es den Kampf der Zentralbanken der Industrieländer gegen die Inflation erschweren würde", sagte Carol Kong von der Commonwealth Bank of Australia. "Aber nun sieht es so aus, als wären diese Erwartungen völlig überzogen."