Der Euro hat am Freitag seine Vortagesgewinne behauptet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0782 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch gegenüber dem Franken hat sich der Dollar über Nacht kaum bewegt. Aktuell wird der Greenback zu 0,8988 nach 0,8990 Franken am Vorabend gehandelt. Der Euro notiert derweil bei 0,9691 Franken und damit über Nacht ebenfalls unverändert. Noch am Donnerstagmorgen kostete er mit 0,9741 wesentlich mehr.