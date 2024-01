Und gerade die Zinsen haben sich in den letzten Monaten einmal mehr als der alles beeinflussende Börsenfaktor erwiesen. Während Zinssenkungserwartungen die Börsen in den vergangenen Monaten nach oben trieben, bröckelt diese Hoffnung nun. «Und als wenn das nicht schon alles Unsicherheit genug wäre, betritt in den USA ein alter Bekannter wieder die Bühne: Ex-Präsident Donald Trump startet das Wahljahr mit einem Paukenschlag», sagt ein Börsianer. Erschwerend kommt für das aktuelle Handelsgeschehen hinzu, dass die US-Börse am Montag wegen eines Feiertages geschlossen blieb und damit als Impulsgeber wegfällt. «Nach dem gestrigen Feiertag in den USA und der Ferienzeit zwischen den Jahren dürften die weltweiten Handelssäle heute aber wieder nahezu voll besetzt sein», heisst es in einem Kommentar. Damit ströme Volumen in den Markt, das auch den Trend für die kommenden Wochen bestimmen könnte.