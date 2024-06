Mit Spannung erwarten die Marktteilnehmer auch die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Auch deshalb dürften sich viele Anleger eher zurückhalten und nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Die meisten Auguren rechnen mit der ersten Leitzinssenkung seit zwei Jahren um 25 Basispunkte. Alles andere wäre eine «Riesenüberraschung», heisst es am Markt. Hinweise auf die Zinspolitik der Schweizerischen Nationalbank (SNB) werden vom Landesindex der Konsumentenpreise erwartet, der am Dienstag veröffentlicht wird. Bereits am Montag wird der Einkaufsmanagerindex veröffentlicht und am Donnerstag stehen die Arbeitsmarktdaten auf der Agenda. Von der Konjunktur kommen derweil widersprüchliche Signale. So ist sie in der Schweiz laut Einkaufsmanagerindex eher gedämpft. Dagegen scheint sich die Konjunktur in der Eurozone weiter aufzuhellen.