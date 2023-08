Kurz vor dem Notenbanktreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming, das am Donnerstag startet und am Samstag endet, werden sich die Bewegungen am Aktienmarkt Börsianern zufolge wohl weiter in Grenzen halten. Experten erhoffen sich Hinweise, ob die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die Inflation nochmal die Leitzinsen anheben wird.