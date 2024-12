Marktbewegende Termine stehen erst ab dem (morgigen) Mittwoch an: Dann werden in den USA Inflationsdaten publiziert, die Einfluss auf die Zinsentscheidung des Fed kommende Woche haben dürften. Bevor der Entscheid der US-Notenbank ansteht, werden aber bereits an diesem Donnerstag SNB und EZB über ihre weitere Zinspolitik informieren. In Marktkreisen gelten weitere Zinssenkungen von beiden Notenbanken als gesetzt; die Frage ist, wie gross die Schritte ausfallen. Im Falle der EZB müssten sich die Währungshüter entscheiden, was sie im kommenden Jahr wollen: die Inflation bekämpfen oder für Wachstum sorgen, vor allem angesichts der politischen Unsicherheit in Frankreich und den anstehenden Neuwahlen in Deutschland.