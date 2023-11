Bei den Einzelwerten zogen Tesla-Aktien zum Handelsstart um 2,5 Prozent an, nachdem die Agentur Reuters über den geplanten Bau eines neuen Einstiegsmodells in Deutschland berichtet hat. Der US-Elektroautopionier plant nach Informationen eines Insiders für seine Fabrik in der Nähe von Berlin die Produktion eines E-Autos, das 25.000 Euro kosten soll. Tesla-Chef Elon Musk habe das Werk am vergangenen Freitag besucht und bei dieser Gelegenheit über die Pläne informiert. Der Elektroautohersteller peilt schon lange ein preisgünstiges Modell an, hatte die Pläne im vergangenen Jahr aber wegen unlösbarer technischer Fragen auf Eis gelegt.