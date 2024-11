Am breiten Markt sacken Galderma um 5,5 Prozent ab, während die restlichen Titel im Plus stehen. Altaktionäre des Hautpflegekonzerns stossen ein weiteres Aktienpaket ab. So sollen EQT, die Abu Dhabi Investment Authority und Auba Investment einen Anteil von 6,7 Prozent am Unternehmen anbieten. Dabei werde ein Preis von 80 Franken je Aktie angepeilt, so die Meldung weiter. Die Nachfrage liege bei einem Mehrfachen des Angebots. Galderma schlossen am Mittwoch bei 85,95 Franken.