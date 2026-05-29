Neben der Geopolitik befeuerte der US-Computerbauer Dell die weltweite KI-Rally, dessen Aktien nachbörslich um 39 Prozent in die Höhe schnellten. «Wir glauben, dass wir uns noch in der Mitte eines längeren, von KI getriebenen Investitionszyklus befinden», sagte Damian McIntyre vom Vermögensverwalter Federated Hermes und hob das Ziel für den S&P 500 auf 8.000 Punkte in diesem und ‌9.000 im nächsten Jahr an. In Tokio profitierte davon der Technologieinvestor SoftBank mit einem Plus von 5,9 Prozent. Grösster Gewinner im Nikkei war der Siliziumhersteller Sumco mit einem Kurssprung von mehr als 18 Prozent. Dagegen gaben die Kabelhersteller Fujikura und Furukawa Electric als grösste Verlierer um 6,2 und 4,6 Prozent nach. Zusätzlichen Rückenwind lieferte die japanische Industrieproduktion, die im ​April entgegen den Erwartungen eines Rückgangs um 0,9 Prozent überraschend um 0,8 Prozent stieg.