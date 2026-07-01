12:30
+++
12:00
Anleger nutzen die jüngsten Kursrückgänge zum Wiedereinstieg in Rüstungswerte. Aktien von Rheinmetall klettern in der Spitze um 5,7 Prozent auf bis zu 1047 Euro und sind damit auf Kurs zum grössten Tagesplus seit drei Monaten. An den vorangegangenen fünf Handelstagen hatte der Dax-Wert 15 Prozent nachgegeben.
+++
11:30
Der Leitindex SMI pendelt im Vormittagshandel um seinen Vortagesschluss und steht gegen Mittag mit 0,10 Prozent 14'179,39 Punkte leicht im Minus. Damit entfernt er sich etwas von seinem gestern markierten Rekordhoch bei 14'287 Zählern. Das erste Semester hatte der Leitindex am Vorabend mit einem Plus von knapp 7 Prozent beendet. Der Mid-Cap-Index SMIM verliert am Mittwochvormittag etwas deutlichere 0,58 Prozent auf 3150,59 Punkte und der SPI gibt leicht um 0,13 Prozent auf 19'990,04 Zähler nach.
Die Verlierer im SMI liegen noch in der Überzahl und dabei halten Richemont (-2,1 Prozent) die rote Laterne. Bereits am Vortag hatten vorsichtige Aussagen der Gucci-Mutter Kering am Markt Sorgen vor den Zahlen geschürt. Schwach zeigen sich aber auch andere Branchen, so liegen die defensiven Swisscom (-1,8 Prozent) oder auch Logitech (-1,1 Prozent) weit hinten.
Die Aktien von Galderma (-5,6 Prozent) sacken unterdessen nach negativen Nachrichten von der FDA ab. Der Hautpflegespezialist muss zum zweiten Mal nachbessern, um die Zulassung des Faltenmittels Relfydess in den USA zu erhalten. Analysten zeigten sich enttäuscht.
Verluste gibt es auch bei Sandoz (-1,3 Prozent). Der Generikahersteller sieht offenbar den aktuellen Konsens für seine Halbjahreszahlen mit Blick auf die Kern-EBITDA-Marge als zu hoch an und hat für Analysten ein entsprechendes «Hilfspapier» verschickt.
Bei Idorsia (-3,3 Prozent) findet der neue CEO offenbar wenig Anklang. Ab Oktober soll Roland Wandeler das Ruder beim Biopharma-Unternehmen übernehmen. Er löst damit Jean-Paul Clozel ab, der seit März nach dem überraschenden Abgang von Srishti Gupta interimistisch an der Spitze steht.
Unter den kleinen Werten legen auch Santhera (+1,7 Prozent) nach positiven Studiendaten für das wichtigste Mittel Agamree zu. Die volatilen Mindmaze (+9,3 Prozent) springen teils um 25 Prozent hoch, nachdem der Neurotherapie-Spezialist in der Schweiz und in Frankreich erste Patienten in zwei klinische Studien zur Schlaganfall-Rehabilitation aufgenommen hat.
+++
11:00
Dem Markt fehlte es an Impulsen. Grundlegende Neuigkeit mit Blick auf die Lage im Nahen Osten gab es nicht. Die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff führten in Katar laut einem hochrangigen Regierungsvertreter konstruktive Gespräche mit regionalen Führungskräften, und die Fachgespräche mit dem Iran schreiten voran. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Iran und die USA versuchen, die Spannungen nach den jüngsten Angriffen abzubauen, die einen ohnehin schon fragilen Waffenstillstand gefährdet hatten. Wann direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran stattfinden ist unklar.
+++
10:30
+++
10:00
Nike kann die Früchte der neuen Strategie von Vorstandschef Elliott Hill noch nicht ernten. Die Aktien fielen im nachbörslichen Handel um bis zu vier Prozent und zogen am Mittwoch auch die Papiere der Konkurrenten Adidas und Puma mit nach unten. Sie gaben um 1,4 und 0,4 Prozent nach. Nike fielen im Frankfurter Handel um 3,7 Prozent.
«Alles in allem sind die Ergebnisse noch nicht da, wo sie sein sollen», sagte Hill am Dienstagabend (Ortszeit) bei der Vorstellung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 (Ende Mai). Im vierten Quartal sank der Umsatz weltweit um ein Prozent auf 11,0 Milliarden Dollar, in der Region China verkaufte Nike währungsbereinigt allein 17 Prozent weniger. Für das erste Halbjahr 2026/27 rechnet Nike weltweit mit einem weiteren Umsatzrückgang um bis zu fünf Prozent.
+++
09:30
Das Momentum an den Märkten sei intakt, sagte Händlerin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. «Zudem wird es immer schwieriger, angesichts solch starker Bullen eine negative Haltung einzunehmen - auch wenn eine Korrektur gerade bei den Tech-Werten gesund wäre.» Ob die hohen Bewertungen gerechtfertigt sind, muss nun die nahende Berichtssaison zeigen.
Ansonsten ist der Tag dicht mit Konjunkturdaten gefüllt und auch das Notenbanker-Treffen in Portugal ist einen Blick wert. Zunächst rücken Einkaufsmanagerindizes aus der Schweiz und Europa sowie die EU-Inflation in den Blick. Am Nachmittag stehen dann in den USA mit dem ADP-Beschäftigungsbericht sowie dem ISM-Index ebenfalls spannenden Daten im Kalender. Da durch den US-Unabhängigkeitstag die Wall Street am Freitag geschlossen bleibt, ist der Terminkalender gerade mit Blick auf den Arbeitsmarktbericht etwas straffer.
Deutlich abwärts geht es für Galderma (-5,7 Prozent). Der Hautpflegespezialist bekam negative Nachrichten von der FDA und muss erneut nachbessern, um die Zulassung des Faltenmittels Relfydess in den USA zu erhalten. Hingegen klettern Tecan (+8,2 Prozent) nach einer Hochstufung durch die UBS kräftig.
+++
09:00
GAM sackt um 5,5 Prozent ab, ebenso Galderma und Klingelnberg. Idorsia verliert nach der neuen CEO-Ernennung 0,6 Prozent.
+++
08:30
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
+++
08:00
Julius Bär erwartet den SMI 0,1 Prozent im Plus. 18 von 20 Titeln notieren ebenfalls höher, nur Alcon und Richemont verlieren je 0,4 Prozent.
Im Blick stehen neben dem Notenbankertreffen in Portugal auch viele marktbewegende Konjunkturdaten aus Europa und den USA.
Lonza dürfte 2,5 Prozent gewinnen. Der Pharmazulieferer baut die bestehende strategische Zusammenarbeit mit einem führenden US-Biopharmaunternehmen weiter aus.
Am breiten Markt stehen Idorsia nach der CEO-Ernennung im Fokus. Roland Wandeler übernimmt nach dem überraschenden Abgang von Srishti Gupta per 1. Oktober das Amt.
+++
+++
07:00
Die Valoren von ABB gehören zu den Gewinnern des ersten Halbjahres am Schweizer Markt. Am Mittwoch könnten sie das jüngst markierte Allzeithoch erneut übertreffen.
++
06:10
+++
05:00
Die Sorge über stockende Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie ein schwacher Yen haben die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch geprägt. Teheran erklärte, es werde sich nicht mit US-Gesandten treffen, die in die Region geflogen waren. Zudem hielten sich Anleger wegen möglicher Interventionen der japanischen Regierung zurück, da der Yen auf ein neues 40-Jahres-Tief fiel. Belastend wirkten auch gestiegene Renditen für US-Staatsanleihen, da die Erwartungen auf Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed zunahmen. Der japanische Nikkei-Index legte dennoch 0,3 Prozent auf 70.246,66 Punkte zu. Die Börse in Shanghai gewann 0,7 Prozent. Dagegen gab der südkoreanische Kospi 1,4 Prozent nach.
+++
04:00
+++
03:00
+++
02:00
Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Gewinne vom Wochenauftakt ausgebaut. Besonders stark legten erneut die überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Indizes zu, da Schnäppchenjäger den jüngsten Rücksetzer weiter für Zukäufe nutzten.
Das aktuelle Bild am US-Aktienmarkt, mit einer sehr starken von KI-Euphorie getriebenen Nasdaq-Börse und dahinter zurückbleibenden Gewinnen der Standardwerte, spiegelt sich auch in den Kursentwicklungen seit Jahresbeginn. Dass der marktbreite S&P 500 zugleich das beste Quartal seit sechs Jahren erlebte, ist ebenfalls vor allem den in diesem Index enthaltenen Tech-Werten geschuldet.
Ob es von der aktuellen, Techwerte getragenen Erholung aus weiter nach oben geht und diese somit zu mehr als einer kurzfristigen Gegenbewegung wird, bleibt abzuwarten. Neben den geopolitischen Entwicklungen dürfte das vor allem vom US-Zinspfad und den Gewinnaussichten der Unternehmen abhängen, sagte Finanzmarkt-Analyst Kyle Rodda vom Londoner Fintech-Unternehmen Capital.com.
Nach Erholungsgewinnen von zwei Prozent am Montag stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 am Dienstag um weitere 1,68 Prozent auf 30.276,35 Punkte. Auf Monatsbasis bedeutet das zwar noch ein kleines Minus. Seit Jahresbeginn steht aber ein Plus von rund 20 Prozent zu Buche.
Der Dow Jones Industrial gewann am Dienstag 0,26 Prozent auf 52.319,20 Punkte. Für den Juni ergibt dies zwar ein Plus von 2,5 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf jedoch hat der bekannteste Wall-Street-Index mit einem Gewinn von 9 Prozent nicht einmal halb so stark zugelegt wie der Nasdaq 100. Der S&P 500 gewann an diesem Handelstag 0,79 Prozent auf 7.499,36 Punkte, was für die ablaufenden drei Monate ein Plus von etwas mehr als 8 Prozent und für das erste Halbjahr eines von 9,6 Prozent bedeutet.
Aktien wie Applied Materials und Lam Research kletterten im Zuge der zurückgekehrten Begeisterung für KI-Aktien auf Rekordhochs. Sandisk , die erst in der vergangenen Woche eine Bestmarke erreicht hatten und dann zurückgekommen waren, legten um knapp 11 Prozent zu. Damit ist das Rekordhoch wieder greifbar nah. Arm Holdings erholten sich mit 3,2 Prozent und Nvidia mit 2,6 Prozent. Damit war der KI-Chiphersteller drittstärkster Wert im Dow.
Den zweiten Platz nahm die Apple-Aktie mit plus 2,7 Prozent ein. Sie profitierte davon, dass der Oberste Gerichtshof eine Berufung prüfen will, die sich gegen eine Entscheidung wegen Missachtung des Gerichts im langjährigen Kartellrechtsstreit mit dem Fortnite-Entwickler Epic Games richtet. Die Richter wollen die Urteile der Vorinstanzen überprüfen. Diesen zufolge hatte der iPhone-Hersteller vorsätzlich gegen eine Entscheidung aus dem Jahr 2021 verstossen, die Entwicklergebühren für seinen lukrativen App-Store betraf.
Solaraktien waren ebenfalls gefragt. So gewannen First Solar , Nextpower , SolarEdge und Fluence Energy zwischen knapp 1,4 und 7,7 Prozent. Als Treiber wurde auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hingewiesen, wonach in den Vereinigten Staaten ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vorbereitet wird. Es herrsche Sorge, dass das Land diese Produkte nutzen könnte, um die Stromversorgung zu stören.
Beim Industriegaskonzern Air Products sorgte der Ausstieg aus einem Alternative-Energien-Projekt für ein Plus von 8,0 Prozent.
(cash/AWP/Reuters)