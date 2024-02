Die Anteilscheine des Finanzdienstleisters Discover Financial sprangen vorbörslich um 13,4 Prozent hoch, nachdem Konkurrent Capital One Financial eine rund 35 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeofferte vorgelegt hatte. Bezahlen will Capital One mit eigenen Aktien. Auf Basis des Tauschverhältnisses ergibt sich ein Bewertungsaufschlag von fast 27 Prozent auf den Discover-Schlusskurs vom Freitag.