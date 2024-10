Der Goldpreis bewegt sich am Mittwoch in Richtung Rekordhoch. An der Börse in London klettert der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bis auf 2682 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Preis noch bei 2659 Dollar gelegen. Der Goldpreis knüpft an die Kursgewinne vom Vortag an. Das jüngste Rekordhoch war Ende September bei 2685 Dollar erreicht worden.