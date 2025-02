Die asiatischen Anleger haben am Dienstag zwar die jüngsten Zollankündigungen von Donald Trump in den Fokus genommen, aber dennoch Vorsicht walten lassen. «Es ist noch sehr früh», sagte Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Global Forex in New York und fügte hinzu: «Der Markt bewegt sich im Moment eher hin und her, als dass er wirklich eine Richtung einschlägt.» Die Shanghaier Börse hat am Dienstag eher schwächer tendiert. Der dortige Leitindex verlor 0,2 Prozent auf 3.316,83 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,4 Prozent auf 3.886,83 Punkte. An den japanischen Börsen wurde dagegen nicht gehandelt, sie blieben am Dienstag wegen des «National Foundation Days» geschlossen.