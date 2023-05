Damit gelingt dem SMI nicht nur ein freundlicher Start in die verkürzte Handelswoche, sondern auch in den aus Börsensicht eher schwierigen Monat Mai. Allerdings ist dem SMI seit Handelsstart bereits etwas die Puste ausgegangen. Am Markt wird auch für die kommenden Handelstage auch mit einer begrenzten Handelsspanne gerechnet. Es steht einmal mehr eine Notenbank-Woche an. Am Morgen hat bereits die australische Notenbank mit einer weiteren Zinserhöhung überrascht. Am morgigen Mittwoch folgt die Fed und am Donnerstag die EZB.