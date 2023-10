Am Vortag war der Dow Jones mit seinem deutlichen Kursrückfall auch auf Jahressicht ins Minus gedreht. Während die Sorge um womöglich dauerhaft hohe Zinsen die Anleger zuletzt in Schach hielt, lasteten zudem die in luftige Höhen steigenden Renditen an den Anleihemärkten immer mehr auf der Stimmung für Aktien. So war die Rendite für die zehnjährigen US-Tresasuries am Dienstag auf den höchsten Stand seit 16 Jahren geklettert. Dies zog auch andere Anleihenmärkte in Mitleidenschaft.