Der Euro hat sich am Freitag vor neuen Daten vom US-Arbeitsmarkt auf erhöhtem Niveau gehalten. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0533 US-Dollar. Sie bewegt sich damit in der Nähe ihres höchsten Stands seit Juni. Der Franken hat derweil zu beiden Hauptwährungen etwas zugelegt. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte am frühen Nachmittag bei 0,9835 nach 0,9867 am Morgen, USD/CHF steht derweil bei 0,9339 nach 0,9366. Am Vortag hatte das Paar die Schwelle von 0,94 Franken nach unten drurchbrochen.