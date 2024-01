Das Unternehmen profitiert vor allem in den USA vom Trend zu bequemer Kleidung, zumal nach der Corona-Pandemie viele Menschen weiter im Home-office statt im Büro arbeiten. Dazu kam der Hype um den Kino-Kassenschlager «Barbie», in dem die Titelfigur mit Birkenstocks an den Füssen zu sehen war. Im Sommer schnellte der Umsatz in Amerika um 30 Prozent nach oben. Birkenstock sieht Nordamerika als grössten Wachstumsmarkt und hatte sich deshalb für New York als Börsenplatz entschieden.