Neben Fed Konjunktur in Europa im Fokus

Zum Gesprächsthema Nummer eins sollte in der neuen Woche die Zinssitzung der US-Notenbank Fed avancieren. Experten erwarten, dass nach der Europäischen Zentralbank (EZB) auch die US-Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch die Füsse stillhalten werden. Die Notenbank tastete die Leitzinsen zuletzt auf drei Sitzungen in Serie nicht an, nachdem sie diese zuvor in teils aggressiven Schritten nach oben getrieben hatte. Da angesichts der anhaltend soliden US-Konjunkturdaten eine Rezession immer unwahrscheinlicher werde, habe die Fed mehr Zeit, den weiteren Inflationstrend abzuwarten, meint Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. «Daher halten wir die vom Markt bereits für Frühjahr gepreiste erste Leitzinssenkung für unwahrscheinlich – wir rechnen damit weiter erst zur Jahresmitte.» Seiner Einschätzung nach dürften die Fed wie die EZB dieses Jahr ihre Leitzinsen um insgesamt einen Prozentpunkt senken.