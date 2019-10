Beim operativen Gewinn erwartet der Bierbrauer im Gesamtjahr ein Wachstum von 4 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Zuvor war von einer mittleren einstelligen Prozentzahl die Rede. Im Vorjahr lag das Plus noch bei 6,4 Prozent.

"Wir sehen eine zunehmende Volatilität in mehreren Märkten, die vermutlich für den Rest des Jahres anhalten wird", sagte Firmenchef Jean-Francois van Boxmeer laut Mitteilung. Die Heineken-Aktie gab in der Folge um rund 2,7 Prozent auf 94,08 Euro nach. Seit Jahresbeginn hat sie bereits fast 22 Prozent zugelegt. Zuletzt bewegte sich das Papier nur seitwärts.

Im dritten Quartal hatte Heineken weniger Bier in Afrika und Amerika verkauft als erwartet. Dafür konnte sich die zweitgrösste Brauerei der Welt über starke Zuwächse in Asien freuen. Dort ist vor allem Konkurrent AB Inbev stark vertreten. Insgesamt stieg die verkaufte Biermenge organisch um 2,3 Prozent. In der Kennziffer sind Konsolidierungseffekte ausgeklammert. Den Nettogewinn für die ersten neun Monate bezifferte Heineken auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 1,6 Milliarden gewesen.

(AWP)