Spätestens seit dem Vorstoss des Rivalen Salt ins Festnetzgeschäft war klar: Im Telekommunikationsmarkt Schweiz wird künftig mit härteren Bandagen gekämpft.

Das bekommt auch die Marktführerin Swisscom zu spüren. Ihr Ergebnis für das zurückliegende erste Quartal birgt Anhaltspunkte für einen intensiveren Wettbewerb. So war der Umsatz im Heimmarkt Schweiz im Jahresvergleich um 1,8 Prozent rückläufig.

Dennoch übertrifft das Gruppenergebnis die Analystenschätzungen sowohl beim Umsatz als auch auf den Stufen EBITDA, EBIT und Reingewinn. Während der höhere Umsatz auf das Konto der italienischen Tochter Fastweb geht, halfen später als erwartet anfallende Investitionen beim Gewinn.

In Erwartung, dass der Investitionsbedarf im weiteren Jahresverlauf höher ausfällt, fällt der Kurs der Swisscom-Aktie an der Schweizer Börse SIX um 3,4 Prozent auf 461 Franken. Beobachter berichten von Gewinnmitnahmen nach einer im Vorfeld der Ergebnisveröffentlichung starken Kursentwicklung.

Geringere Investitionen haben geholfen

Wie Barclays in einem Kommentar schreibt, übertrifft der Quartalsumsatz die Schätzungen um 2 Prozent. Der operative Gewinn (EBITDA) bewegt sich hingegen nur gerade im Rahmen der bankeigenen Erwartungen.

Im Heimmarkt Schweiz habe das Unternehmen erneut Marktanteile verloren und mit Preisdruck zu kämpfen gehabt, so die britische Grossbank. Neben einem starken Ergebnis bei Fastweb haben Barclays zufolge aber auch tiefere Investitionen geholfen. Allerdings dürften sich diese bloss in die Folgequartale verschoben haben.

Die Swisscom-Aktie wird bei Barclays weiterhin mit einem Kursziel von 450 Franken zum Verkauf empfohlen.

Bei der Zürcher Kantonalbank ist von einem "guten Start ins neue Jahr" die Rede. Auf Stufe bereinigter EBITDA seien die Erwartungen leicht übererfüllt worden, so heisst es. Wobei man sich die Differenz zwischen dem effektiven Ergebnis und den bankeigenen Schätzungen mit höheren Umsätzen in den Bereichen Wholesale, Grosskunden und Fastweb erklärt. Das Anlageurteil lautet wie bis anhin "Übergewichten".

Die Bank Vontobel begrüsst hingegen, dass sich die jüngst negativen Trends zwischen Januar und März nicht weiter beschleunigt haben. Die Zürcher Bank macht gerade im Schweizer Privatkundengeschäft einen intensiven Wettbewerb aus.

Tochter Fastweb mit starkem Start ins neue Jahr

Auch die neue Festnetzoffensive von Salt zeigt gemäss der Bank Vontobel bislang keine Auswirkungen. Die Swisscom-Aktie wird trotzdem nur mit "Hold" und einem Kursziel von 520 Franken eingestuft.

Einst das Sorgenkind von Swisscom, mausert sich Fastweb immer mehr vom hässlichen Entlein zum stolzen Schwan. Zwischen Januar und März trug die italienische Tochter umgerechnet 588 Millionen Franken um Umsatz sowie 172 Millionen Franken zum operativen Gewinn (EBITDA) bei. Zum Vergleich: Analysten hatten bei Fastweb mit einem Umsatz von 540 Millionen Franken und einem EBITDA von 157 Millionen Franken gerechnet.

Wie Händler ergänzen, half bei Fastweb auch der im Jahresvergleich deutlich stärkere Euro. In diesem Zusammenhang wird die Nachhaltigkeit des starken Ergebnisbeitrags seitens der italienischen Tochter zumindest teilweise in Frage gestellt.

Gar leicht enttäuscht über das Abschneiden beim Umsatzwachstum von Fastweb zeigt man sich bei der US-Investmentbank Morgan Stanley. Sie hatte sich bei der italienischen Tochter - anders als andere Banken - gar ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum erhofft und bestätigt deshalb ihre "Underweight" lautende Verkaufsempfehlung sowie das Kursziel von 505 Franken.