Nachdem das britische Kabinett am Mittwochabend grünes Licht für den EU-Ausstiegsvertrag erteilt hatte, traten Brexit-Minister Dominic Raab, Nordirland-Minister Shailesh Vara und Arbeitsministerin Esther McVey am Donnerstag aus Protest zurück.

Das Pfund Sterling ging daraufhin in die Knie und fiel um 1,7 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Tief von 1,2775 Dollar. Am Aktienmarkt rutschten Dax und EuroStoxx ins Minus: am Vormittag notierte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent schwächer bei 11.379 Punkten, sein europäisches Pendant lag 0,4 Prozent im Minus bei 3191 Zählern.

Vor allem der Rücktritt Raabs ist nach Ansicht von Marktbeobachtern ein herber Schlag für Premierministerin Theresa May. "Der Brexit-Deal ist nach Raabs Rückzug eine Totgeburt und das könnte das Ende für May sein", sagte Marktanalyst Naeem Aslam vom Brokerhaus Think Markets. Weitere Kabinettsmitglieder könnten ihren Hut nehmen. Analyst Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg sieht einen "langen und steinigen Weg". Die wohl größte Hürde werde die Abstimmung im Unterhaus, in dem Mays Konservative 315 Abgeordnete stellen. Für eine Mehrheit sind 320 Stimmen nötig. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat einen EU-Sondergipfel für den 25. November einberufen.

In London gingen Bankenwerte auf Talfahrt, Barclays und RBS verloren je mehr als sechs Prozent. Auch Einzelhandelstitel wie Marks & Spencer und Aktien der Baubranche wie Barrat Development, Persimmon oder Taylor Wimpey mussten Federn lassen. Der Londoner Leitindex gab ein halbes Prozent ab.

Anleger retteten sich in als sichere Häfen geltende Anlagen wie deutsche Bundesanleihen. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe sank um mehr als drei Basispunkte auf 0,36 Prozent.

Andere Belastungsfaktoren für die Börsen wie der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU sowie der von den USA angezettelte Handelskonflikt existierten ebenfalls noch weiter, sagten die Analysten der Helaba.

